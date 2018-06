“Corrupção dificulta o desenvolvimento”

Novas infra-estruturas no município de Cacolo

A comunidade de Alto-Cavemba, no município de Cacolo, Lunda-Sul, conta com um novo estabelecimento de ensino primário com capacidade para mais de 250 alunos, e um posto de saúde, com oito camas insalados no âmbito de uma parceria estabelecida entre o Governo e Fundo de Apoio Social (FAS).