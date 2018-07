Mundo

Costa do Marfim tem novo Governo com equipa remodelada

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, nomeou ontem em Yamoussoukro os novos membros do Governo, com a manutenção dos titulares das Finanças, Defesa e Agricultura, informou um porta-voz presidencial.

Fotografia: DR

Ouattara dissolveu o Governo na semana passada, devido à uma disputa dentro da coligação governamental e prometeu formar um novo Executivo encabeçado pelo reempossado primeiro-ministro, Amadou Gon Coulibaly. Assim, Adama Kone conserva a pasta das Finanças, tal como Hamed Bakayoko a de Defesa, enquanto Mamadou Coulibaly Sangafowa continua a ser o ministro da Agricultura, acumulando os ministérios dos Petróleos e o do Interior. O primeiro-ministro ampliou o Governo para 36 ministros e cinco secretários de Estado.

Por seu turno, Jean-Claude Kouassi foi nomeado ministro das Minas, em substituição de Souleymane Diarrassouba, que passa a ser o titular da Indústria e Comércio. A dissolução do Executivo responde a uma reclamação no sentido de conformar uma nova equipa composta por membros da coligação governamental.