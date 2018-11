Mundo

Criada Comissão da Reparação e Reconciliação para a Gâmbia

Victor Carvalho

Apesar de estar no exílio há mais de ano e meio, o antigo Presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, continua a ser recordado no seu país pelo modo brutal como geriu as duas décadas em que esteve no poder.

Chefe de Estado gambiano pede investigação aos crimes do Governo de Yahya Jammeh

Fotografia: DR

Mesmo na altura da partida, ficou famoso por não ter aceite a derrota nas eleições de Dezembro de 2016, que ditaram a vitória do seu sucessor, Adama Barrow, tendo sido necessária a intervenção musculada de diversos Chefes de Estado dos países vizinhos que ameaçaram enviar tropas para o remover. Só assim acabou por se exilar, estando agora a viver na Guiné Equatorial.

Na semana passada, o actual Presidente da Gâmbia, Adama Barrow, anunciou a criação de uma comissão especial sublinhando que se tratava de um “passo histórico” para descobrir toda a verdade do que se passou durante as duas décadas em que Jammeh esteve no poder.

Esta comissão vai ter a missão de recolher, investigar e estabelecer um registo dos abusos aos direitos humanos de milhares de pessoas cometidos entre Julho de 1994 e Janeiro de 2017, precisamente o período durante o qual Jammeh liderou o país.

A imprensa da Gâmbia tem referido alguns casos que a nova comissão irá investigar, entre os quais se conta a morte por espancamento de Solo Sandeng, um dos principais líderes da oposição.

Outro caso envolve o antigo comandante do Exército, Ndure Cham, que em 2013 chefiou um pelotão que é acusado de ter fuzilado dezenas de pessoas e ainda o de vários jornalistas que morreram em circunstâncias suspeitas depois de terem noticiado alguns incidentes protagonizados por pessoas muito próximas ao antigo Presidente.



Principais objectivos

Além de estabelecer o registo dos abusos praticados durante o mandato de Jammeh, a comissão vai investigar se foram efectivamente cometidos actos de detenções arbitrárias, desaparecimentos suspeitos e tortura contra os seus críticos.

/>A comissão é composta por onze elementos encarregues de encontrar formas de compensação para as vítimas, contando com o apoio das Nações Unidas e a ajuda financeira de doadores internacionais.

Tendo adoptado o lema “Outra vez, não”, a comissão começa a funcionar a partir de meados deste mês, altura em que inicia a audição de todos quantos queiram prestar depoimento sobre o que sofreram ou em relação ao que testemunharam durante a presidência de Yhaya Jammeh.

De acordo com Adama Borrow, outro objectivo desta comissão é alertar outros países que passaram pelo mesmo que a Gâmbia para a necessidade de serem denunciados todos os casos de abuso dos direitos humanos para que a história não seja apagada e os tiranos possam ser publicamente denunciados e eventualmente castigados.

Para Adama Barrow, o que se passou na Gâmbia não pode voltar a acontecer. “Para isso, é preciso que todos saibam o que efectivamente sucedeu, sobretudo as novas gerações, que assim podem escolher melhor aquilo que querem para o seu futuro”.

De referir que grupos de cidadãos da Gâmbia têm despoletado diversos processos judiciais para levar Yhaya Jammeh às barras dos tribunais internacionais mas, até agora, todas essas intenções esbarraram no muro burocrático que arrasta as decisões por um período de tempo demasiado dilatado.

Também na Gâmbia existem processos a aguardar uma decisão para se saber se vão, ou não, ser dirimidos nos tribunais e nos quais são exigidas diversas condenações para pessoas que serviram durante o tempo em que o antigo Presidente da República esteve no poder.