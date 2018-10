Mundo

Criada comissão de luta contra o narcotráfico

O ministro da Justiça guineense, Iaia Djaló, deu ontem posse à comissão técnica que vai elaborar o novo plano nacional de luta contra o tráfico de droga e que inclui magistrados judiciais, Polícia Judiciária e a sociedade civil.

A elaboração do novo Plano de Combate ao Tráfico de Drogas reveste-se de importância acrescida, pois tem em conta as preocupações do Governo, traduzidas no programa de governação, no qual figura como um dos eixos prioritários o reforço das competências nacionais para os grandes desafios de combate ao crime transnacional organizado”, afirmou o ministro da Justiça.

Segundo Iaia Djaló, a Guiné-Bissau tem visto a sua imagem afectada pelo tráfico de droga e o “Governo pretende coordenar os esforços nacionais e internacionais para assegurar a tranquilidade e a segurança pública”. O ministro salientou que a “estratégia de combate ao narcotráfico” deve dirigir-se a um amplo conjunto de actividades que integram o crime organizado, como o branqueamento de capitais, corrupção, tráfico de armas e ainda às “organizações terroristas”.

“O último plano operacional de combate ao tráfico de droga expirou em 2014 e desde então não tinha sido feito outro”, explicou o director-adjunto da Polícia Judiciária guineense, Domingos Correia, que integra a comissão que vai elaborar o novo plano.

Essa visão, afirmou, inclui uma abordagem mais ampla que envolve também a sociedade civil e, por exemplo, os problemas de saúde pública. Em Setembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou preocupação com o tráfico de droga e crime organizado na Guiné-Bissau e pediu um reforço do apoio internacional ao seu combate.