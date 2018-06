Mundo

Criadores de gado nómadas matam mais de 80 fazendeiros

Pelo menos 86 pessoas foram mortas num ataque de criadores de gado nómadas contra fazendeiros no centro da Nigéria, região afectada por uma vaga de violência entre comunidades, indicou a Polícia.

Agressores incendiaram cinquenta casas no Estado de Plateau

Fotografia: DR

Segundo a comissária de Polícia Undie Adie, um inquérito realizado nas aldeias da região de Barikin Ladi, no estado de Plateau, permitiu determinar que, no total, “86 pessoas foram mortas”. A Comissária Undie Adie precisou que seis pessoas ficaram feridas no ataque e que 50 casas foram incendiadas.

Horas antes, um recolher obrigatório tinha sido instaurado na região abalada há vários dias por confrontos entre criadores de gado e fazendeiros.

O recolher obrigatório entrou imediatamente em vigor “para evitar uma ruptura da lei e da ordem”, declarou um porta-voz do Governo do estado de Plateau, Rufus Bature.

No domingo, jovens da etnia Berom ergueram barricadas na estrada entre Jos (capital estadual) e Abuja (capital federal) para atacar os automobilistas que parecessem “fulas e muçulmanos”, segundo viajantes que escaparam aos ataques.

Polícias e militares confirmaram os ataques aos veículos, sem fornecer qualquer balanço. Mas, segundo um dos viajantes, Baba Bala, pelo me-nos seis pessoas foram mortas este domingo nesse eixo rodoviário nesses ataques.

Estes actos de violência inscrevem-se num ciclo de ataques e de represálias entre as comunidades de criadores de gado e de agricultores da região.