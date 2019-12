Mundo

Crimes de Yahya Jammeh começam a ser denunciados

A Comissão da Verdade da Gâmbia ouviu testemunhos de que o antigo Presidente Yahya Jammeh foi responsável por numerosos crimes graves durante os 22 anos de mandato, informou hoje a Human Rights Watch, citada pela Lusa.

Vítimas dos abusos de Yahya Jammeh serão recompensadas

Fotografia: DR

Entre os vários crimes atribuídos a Yahya Jammeh conta-se a morte e a tortura de opositores políticos, o assassinato de 56 migrantes da África Ocidental e uma “caça às bruxas” durante a qual centenas de mulheres foram arbitrariamente detidas. Jammeh terá igualmente violado mulheres que lhe foram trazidas.

hoje, a Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparações da Gâmbia completou o primeiro ano de audições públicas televisivas. Estas audiências, que incluíram o testemunho de vítimas e antigos funcionários do Governo, destacam a necessidade de uma investigação criminal de Jammeh, que vive no exílio na Guiné Equatorial desde a sua partida da Gâmbia, em Janeiro de 2017.

A Human Rights Watch também lançou ontem um novo vídeo, intitulado “Verdade e Justiça na Gâmbia”, o qual destaca o trabalho da Comissão da Verdade e a procura de justiça pelas vítimas.

“A Comissão da Verdade está sistematicamente a reunir provas dos supostos crimes de Yahya Jammeh”, disse Reed Brody, advogado da Human Rights Watch, que trabalha com as vítimas de Jammeh.

“Graças ao trabalho da comissão e à coragem dos sobreviventes, todos os dias sabemos mais sobre os horrores e a brutalidade que os gambianos sofreram durante 22 anos”, disse.

Até 28 de Novembro, a Comissão da Verdade ouviu 168 testemunhas, incluindo 74 antigos elementos do Governo, como quatro ministros, o chefe da Polícia, o chefe do protocolo, um guarda-costas presidencial e membros da junta militar.

O Governo anunciou que vai pagar ao Fundo Fiduciário de Ajuda às Vítimas da Comissão da Verdade uma quantia inicial de um milhão e meio de dólares para compensar as vítimas das duras políticas do Governo de Jammeh (de 2004 a 2017).

Segundo a PANA, o anúncio foi feito, hoje, em Banjul, durante uma conferência de imprensa do ministro da Justiça, Abubacarr M. Tambadou.

O governante disse que essa verba será paga graças ao produto da venda de activos do antigo Presidente Jammeh, actualmente em curso, de acordo com as recomendações da comissão de inquérito criada para examinar questões financeiras do antigo Chefe de Estado e de um seu colaborador próximo.

“É cada vez mais claro para o Governo, de acordo com revelações do ano transacto, que o ex-Presidente Jammeh foi um pilar central do terror e de abusos dos direitos humanos contra os cidadãos gambianos durante o seu regime”, afirmou aquele responsável.

Para sublinhar a importância que o Governo atribui a este assunto, a palavra “reparações” aparece no título da comissão especial, o que faz dela a primeira do género no mundo, acrescentou o ministro gambiano da Justiça.