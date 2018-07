Mundo

Crise económica leva à anulação de festas sobre a independência

O Governo do Sudão do Sul justificou ontem com a crise económica a decisão de anular, pelo terceiro ano consecutivo, as celebrações do aniversário da independência do país, que hoje completa sete anos.

Fotografia: DR

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do Governo, Abdun Agau, que acrescentou que o Presidente Salva Kiir fará um "discurso importante para a nação na rádio e na televisão", mas sem adiantar qualquer data.

É a terceira vez consecutiva que as autoridades suspendem as celebrações da independência devido à situação económica do país e à guerra civil que teve início em Dezembro de 2013. Este cancelamento ocorre enquanto continuam em Cartum as negociações para um acordo de paz entre o governo e a oposição armada.

As autoridades do Sudão do Sul costumavam organizar grandes celebrações pela independência do país, em que participavam chefes de Estado dos países vizinhos.

A independência do Sudão do Sul foi alcançada após um referendo previsto nos acordos de paz em 2005, que puseram fim a guerra de mais de duas décadas.