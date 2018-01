Mundo

Crise interna no PAIGC inviabiliza o congresso

A crise interna no Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) parece seguir os passos conturbados da situação política do país, mesmo quando falta apenas um dia para o anunciado nono congresso do movimento fundado por Amílcar Cabral.

Domingos Simões Pereira nega ter recebido notificação para suspender o congresso

Fotografia: Mota Ambrósio | Edições Novembro

A ideia de reconciliação interna está longe de implementar muito mais a julgar pelas declarações de vários militantes e antigos dirigentes que dizem terem sido “injustamente excluídos” da organização.

Com efeito, um tribunal regional da Guiné-Bissau ordenou a suspensão do congresso do PAIGC, principal partido no Parlamento guineense, atendendo uma providencia cautelar intentada por um grupo de militantes, segundo fonte partidária.

De acordo com a fonte, a decisão do tribunal regional de Bissorã, que cobre toda zona norte da Guiné-Bissau, vai parar com o processo que ia levar a realização do nono congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.

O congresso deveria arrancar já amanhã e decorrer até 4 de Fevereiro.

A fonte do partido disse à comunicação social que “a situação está a ser analisada” e só depois há um pronunciamento.

De acordo com a mesma fonte do PAIGC, os autores da providencia cautelar - militantes de várias zonas das regiões de Oio e Cacheu, norte da Guiné-Bissau, alegaram terem sido injustamente excluídos das listas de delegados ao congresso.

Ao que consta, o PAIGC realizou conferências de base entre os meses de Novembro e Dezembro do ano passado para a escolha dos 1261 delegados ao congresso.

O partido que proclamou a independência da Guiné e Cabo Verde em 1974 vive momentos de uma profunda crise interna com militantes e dirigentes divididos em dois grupos. Uns apoiantes da direcção outros alinhados com os 15 deputados expulsos do partido em 2015, acusados de indisciplina partidária.

Entretanto, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, garantiu que o 9º congresso daquela formação política histórica vai iniciar-se amanhã, como previsto.

Domingos Simões Pereira, que falava aos jornalistas na sede do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), em Bissau, afirmou que o partido que dirige não recebeu nenhuma notificação judicial a ordenar a suspensão do congresso.

“As nossas estruturas judiciais estão a acompanhar todas as situações, eventualmente, pendentes, e estamos tranquilos em fornecer os dados (...) necessários”, declarou o líder máximo do PAIGC.

Domingos Simões Pereira disse acreditar que o congresso do PAIGC, marcado para decorrer entre 30 de Janeiro a 4 de Fevereiro, vai ter lugar, mesmo perante eventuais diligências judiciais.

“Estamos convencidos que não deverão constituir qualquer tipo de impedimento para o inicio e o bom desenrolar dos trabalhos”, declarou o líder do PAIGC, que considera ser “relativo” afirmar que todas as condições estão reunidas para o arranque do congresso na terça-feira.

“O estar pronto é sempre relativo, mas nós pensamos que as condições mínimas estão criadas e os militantes do partido saberão compreender e acomodar-se a nível daquilo que é possível disponibilizar”, adiantou Domingos Simões Pereira. Questionado sobre se o partido não teria sido notificado, nos últimos dias, sobre a suspensão do congresso, o líder do PAIGC disse que os serviços jurídicos têm reportado à direcção que “têm a situação sob controlo”.

“Na maior parte dos casos a notificação tem a ver com alguns elementos que alguns juízes solicitaram e eles (assessores jurídicos) pensam que o fornecimento dessas peças irá clarificar toda situação e assegurar as condições para início e bom desenrolar dos trabalhos”, sublinhou.