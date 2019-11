Mundo

CS da ONU ameaça com novas sanções

A presidente do Conselho de Segurança da ONU e representante do Reino Unido na organização, Karen Pierce, avisou, ontem, os políticos da Guiné-Bissau, que as Nações Unidas podem avançar com novas sanções contra quem tentar inverter o actual quadro de estabilidade política no país.

Presidente rotativa e representante permanente do Reino Unido nas Nações Unidas, Karen Pierce, apela ao entendimento

Fotografia: DR



Karen Pierce sublinhou que o Conselho de Segurança poderá avançar com novas sanções “contra quem minar a estabilidade” da Guiné-Bissau e exigiu o regresso à “conduta ordenada” dos actores políticos.

“Lembramos a todos os actores que a possível reconsideração do regime de sanções existente dependerá da sua conduta ordenada. Lembramos também, a todas as partes interessadas, que consideraremos tomar medidas apropriadas contra aqueles que comprometerem a estabilidade na Guiné-Bissau”, sublinhou Karen Pierce na declaração, em Nova Iorque.

Na declaração, o CS da ONU enfatiza a necessidade de se manter o programa de preparação do processo eleitoral e depois a realização das eleições a 24 de Novembro, para permitir uma transição pacífica de poder ao Presidente eleito.

A ONU condenou também a violência recente, que resultou na morte de um civil em Bissau, durante um protesto que questionava o processo eleitoral.

“O Conselho de Segurança insta os actores políticos da Guiné-Bissau a absterem-se de todas as formas de violência ou incitação ao ódio e a recorrerem ao diálogo como o único meio de resolver as suas diferenças e preservar a paz e a estabilidade no país”.

O representante permanente da Guiné Equatorial nas Nações Unidas, Anatolio Mba, um dos responsáveis do Comité de Sanções da ONU, comentou a situação na Guiné-Bissau, que classificou como “calma”.

Mba saudou o início da campanha eleitoral e disse que a preocupação, neste momento, é a realização das eleições a 24 de Novembro. “Gostaríamos de ver o processo eleitoral decorrer correctamente e a realização das eleições, como programado”, disse.

Na noite de segunda-feira, o Presidente José Mário Vaz convocou o Conselho Superior de Defesa para discutir a situação no país, com o Executivo de Aristides Gomes ainda em funções, apoiado pela comunidade internacional. Mário Vaz, que demitiu o Primeiro-Ministro Aristides Gomes na semana passada para, em seguida, nomear Faustino Imbali para o cargo, já disse que o decreto é “irreversível”.

Garantida a fiabilidade dos ficheiros eleitorais

Uma auditoria solicitada pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) garantiu a fiabilidade dos ficheiros eleitorais que vão ser utilizados nas presidenciais do próximo dia 24, declarou o representante da organização em Bissau, Blaise Dipló.

Perante a imprensa, numa unidade hoteleira de Bissau, Moussa Abdou, perito informático do Níger, contratado pela CEDEAO, apresentou, ontem, os resultados da auditoria, diante de representantes de 10 dos 12 candidatos às eleições presidenciais, jornalistas e alguns elementos da comunidade internacional, referiu a Lusa.

O perito explicou os procedimentos técnicos que utilizou, na presença de técnicos informáticos guineenses, para auditar os ficheiros eleitorais e no final dos trabalhos concluiu que os dados “são fiáveis e estão intactos” desde as eleições legislativas de Março.

“Os mesmos dados que foram deixados no servidor, durante as legislativas, são os que estão no servidor”, declarou, com o braço no ar, em forma de juramento de honra, Moussa Abdou, que vai remeter à CEDEAO, na sua sede em Abuja, na Nigéria, as conclusões da peritagem aos ficheiros eleitorais da Guiné-Bissau.

O representante da organização em Bissau, Blaise Dipló, indicou que a organização estava a cumprir com uma promessa feita aos candidatos às presidenciais do dia 24, em como os ficheiros seriam auditados e os resultados seriam publicados. Blaise Dipló afirmou que, “tal como se viu, os ficheiros estão intactos e fiáveis” e pediu que todos os guineenses “retenham na memória que 761.676 eleitores estão habilitados a votar” nas eleições presidenciais.

À sessão de apresentação pública dos resultados da auditoria aos ficheiros eleitorais, faltaram os representantes dos candidatos José Mário Vaz e Carlos Gomes Júnior, ambos independentes. A CNE disse ter enviado o convite para todos.

Domingos Cá, representante do candidato Afonso Té, pediu à CNE que fizesse chegar a todos os concorrentes os resultados da auditoria aos ficheiros e Ester Fernandes, representante do candidato Domingos Simões Pereira, disse estar satisfeita, não tendo nada a apontar à peritagem feita aos dados eleitorais. O presidente da CNE, o juiz José Pedro Sambu, voltou a frisar a existência de “todas as condições materiais, logísticas e financeiras” para a votação.