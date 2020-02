Mundo

CS das Nações Unidas aconselha contenção

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), aconselhou os actores políticos da Guiné-Bissau a conterem-se de "acções e declarações que possam quebrar o processo político" ou fazer "escalar tensões".

Fotografia: DR

Num documento adoptado, sexta-feira, de forma unânime pelos 15 Estados-membros, o Conselho de Segurança da ONU pede ainda ao Governo da Guiné-Bissau que dê prioridade à reforma da Constituição do país e faça reformas na Lei Eleitoral, no sector da Defesa, Segurança e no sector Jurídico.

Sem comentários ao actual impasse, com a tomada de posse simbólica de Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país e a demissão e nomeação de um novo Primeiro-Ministro, o documento pede especial atenção ao aumento de tensões ou incitações à discriminação, ódio ou violência.

O Conselho de Segurança da ONU incentiva Bissau a tomar medidas de "controlo civil efectivo" e de supervisão das forças de defesa e segurança nacionais, garantindo o normal funcionamento das instituições do Estado e aconselha a organização de uma "conferência nacional sobre a paz, estabilidade e reconciliação".

A resolução ordena o prolongamento do mandato da Missão Integrada de Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (Uniogbis) até 31 de Dezembro e defende que as autoridades nacionais têm a "responsabilidade primária" de garantir segurança e devem ser capazes de chegar a acordo sobre uma estratégia de desenvolvimento nacional, nos aspectos económicos e sociais.

Nesse mesmo dia, a Comissão Nacional de Eleições afirmou que tem as actas de apuramento regionais da segunda volta das presidenciais e insistiu que cumpriu a missão com objectividade e isenção.

Num comunicado, divulgado à imprensa, a CNE refere que a lei eleitoral "define claramente os requisitos essenciais para elaboração de actas de apuramento regional", que devem incluir os resultados apurados, reclamações, protestos e contra-protestos e as decisões que sobre eles tenham sido tomadas."Estes pressupostos foram devidamente preenchidos, com a assinatura de representantes das candidaturas e do Ministério Público, enquanto garante da legalidade", salientou.

Embaló desmente golpe

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, desmentiu, ontem, a existência de qualquer tentativa de golpe de Estado no país, garantindo que todas as "instituições estão a funcionar normalmente".

Segundo a agência Lusa, Umaro Embaló fez estas declarações num breve pronunciamento público onde confirmou a demissão de Aristides Gomes do cargo de Primeiro-Ministro e a sua substituição pelo até ontem vice-presidente do Parlamento.

O candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) às eleições presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, considerou, também ontem, que a situação que o país atravessa "não dignifica o processo democrático" e o povo guineense não merecia mais esta crise política.

Em declarações à agência Lusa, por telefone, o candidato e líder do PAIGC reagia à mais recente crise política na Guiné-Bissau, com a tomada, quinta-feira, de posse simbólica do seu adversário nas eleições, Umaro Sissoco Embaló, como Presidente e a demissão do Primeiro-Ministro, Aristides Gomes. Este considerou a acção de Embaló um golpe de Estado.

"Lamento tudo o que está a acontecer e espero que sejamos capazes de encontrar as soluções que se impõem" porque a actual situação "não dignifica o processo democrático" na Guiné-Bissau, disse o político.