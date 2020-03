Mundo

Cuba tenta resgatar médicos raptados pelo al-shabab em Abril de 2019

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla, confirmou, ontem, ter contactos telefónicos com as autoridades do Quénia, com quem falou sobre os dois médicos cubanos sequestrados, naquele país, em Abril de 2019.

“Tive conversas telefónicas com a nova ministra das Relações Exteriores do Quénia, Raychelle Omamo, e a antecessora, Monica Juma, que foi nomeada ministra da Defesa. Ambas disseram que desenvolveram esforços pelo retorno seguro dos nossos médicos”, escreveu o chefe da diplomacia de Cuba na sua conta na rede social do Twitter.

Em 12 de Abril de 2019, os médicos cubanos Assel Herrera, especialista em Medicina Geral Integral, e o cirurgião Landy Rodríguez, foram sequestrados por elementos armados do grupo al-Shabab, no condado de Mandera, no Quénia, onde trabalhavam como membros de uma brigada médica composta por uma centena de profissionais de saúde.