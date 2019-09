Congresso da Hotelaria e Turismo começa hoje

A dissertação sobre “As grandes linhas de desenvolvimento do turismo”, pelo secretário de Estado do Turismo, José Alves Primo, marca a abertura do 1º Congresso Nacional Sobre Hotelaria e Turismo que Luanda acolhe a partir das 10h00 de hoje, com final previsto para amanhã, no âmbito do programa de reforma do sector estabelecido pelo Executivo com apoio dos operadores.