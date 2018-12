Dados provisórios dão vitória ao ex-Presidente Rajoelina

Oito médicos ocupam vagas da Saúde no Bié

Apenas oito vagas, das 99 disponíveis para as funções médicas na província do Bié, foram preenchidas, à luz do concurso público realizado no sector da Saúde, revelou, ontem, o governador provincial, Pereira Alfredo, que falava num encontro com o Reitor da Universidade Eduardo dos Santos, Cristóvão Simões.