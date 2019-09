Mundo

Debate do programa de governo adiado por falta de condições

A sessão parlamentar para debater o programa do Governo da Guiné-Bissau, marcada para ontem, foi adiada devido à falta de condições técnicas e legais no hemiciclo.

Fonte do Parlamento disse à agência Lusa que a greve de 10 dias dos funcionários deixou o edifício sem energia eléctrica e os colaboradores dos serviços do som, do protocolo, da taquigrafia entre outros, não compareceram ao trabalho, pelo que não foi possível abrir o hemiciclo.

De acordo com a mesma fonte, “a Lei é clara” por determinar que as sessões plenárias da Assembleia Nacional Popular devem ter uma transmissão em directo e integral através da Radiodifusão Nacional e todas as intervenções dos deputados e pessoas presentes devem ser gravadas.

Um serviço de taquigrafia também deve acompanhar e tomar nota de todas as intervenções. O sindicato que representa os funcionários sob a tutela do Parlamento - entre os quais os da Comissão Nacional de Eleições e da Inspecção Superior Contra a Corrupção - tem em curso uma greve .