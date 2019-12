Mundo

Defesa pede absolvição para Teodorin Obiang

A defesa do Vice-Presidente equato-guineense, Teodorin Obiang, pediu, quinta feira, a absolvição da condenação por branqueamento de capitais em Paris, considerando que a Justiça francesa não é competente e que há uma interferência nos assuntos internos daquele país africano, noticiou a Lusa.

Justiça francesa insiste no confisco de bens de Teodorin

Fotografia: Dr

O advogado Sérgio Abeso Tomo insistiu perante o Tribunal de Recurso que houve “uma manipulação pela acusação particular”, que, com a sua denúncia, esteve na origem deste procedimento.

Numa primeira instância, em 2017, o Tribunal Correccional de Paris condenou Teodoro Obiang Nguema Mangue, filho do Presidente equato-guineense, a três anos de prisão isentos de cumprimento, a menos que haja reincidência, uma multa de 30 milhões de euros e confisco dos bens requisitados em França.

Teodorin Obiang recorreu dessa sentença, estando a decorrer agora esse recurso. Na segunda-feira, o Ministério Público pediu o endurecimento da condenação por branqueamento de capitais em França de dezenas de milhões de euros obtidos com práticas corruptas no seu país, pedindo a elevação da pena para quatro anos de prisão efectiva, bem como a emissão de um mandado de prisão internacional, uma multa de 30 milhões de euros e o confisco dos bens.

A defesa argumentou que a Justiça francesa não é competente para julgar este caso, em primeiro lugar, porque Teodorin Obiang, actual ‘número dois’ da Guiné Equatorial, goza de imunidade diplomática e, também, porque naquele país “as infracções de origem não existem.”

O advogado equato-guineense precisou que no seu país o delito de corrupção só entrou no Direito Penal com a ratificação, no ano passado, de uma convenção internacional, ou seja, depois do período de acusação, que vai de 1997 a 2011, e acrescentou que nem sequer existia o de apropriação indevida.