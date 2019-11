Demitidos ministros afectos ao antigo Presidente tunisino beji Caid Essebsi

Colossos ao grande clássico com repetição de goleadas

Maiores forças do desporto em Angola, 1º de Agosto e Petro de Luanda chegam ao clássico 79 do futebol nacional com registo goleador, depois de cumpridas as dez jornadas iniciais das 30 previstas para o Girabola, prova que pode inscrever um novo penta-campeão, em caso de conquista dos militares, ou a interrupção do jejum de uma década dos petrolíferos.