Mundo

Deputado e artista “Bobi Wine” proibido de vestir farda militar

As autoridades do Uganda anunciaram ontem a proibição de o líder da oposição, o cantor “Bobi Wine”, aparecer em cerimónias públicas vestido com um uniforme militar de cor vermelha, noticiou a agência Reuters.

Fotografia: DR

Esta decisão foi tomada depois de “Bobi Wine”, nome artístico do deputado Robert Kyagulanyi, eleito pelo principal partido da oposição, ter anunciado publicamente a intenção de candidatar-se às eleições presidenciais previstas para 2021.

“Bobi Wine” e os principais apoiantes adoptaram o uniforme militar de cor vermelha como um “símbolo da resistência” contra o que dizem ser a “intenção de o Presidente Yoweri Museveni manter-se indeterminadamente no poder.”

Para a tomada desta decisão, as autoridades ugandesas baseiam-se na actual legislação, que proíbe os militares de participarem uniformizados em cerimónias públicas sem uma prévia autorização superior.

Segundo a legislação, quem viola esta lei incorre numa pena que pode chegar aos cinco anos de prisão e ao pagamento de uma pesada multa, que pode ascender ao equivalente a 5 mil dólares norte-americanos.

O deputado Robert Kyagulanyi, mais conhecido por “Bobi Wine”, ainda não comentou a decisão das autoridades, mas responsáveis pelo movimento “Poder Popular”, que ele próprio inspirou e no qual agrupam-se milhares de jovens, já vieram a público garantir que não a irão respeitar por, segundo dizem, “atentar contra a liberdade individual.”

Desde há um ano que “Bobi Wine” tem tido problemas com as autoridades, os quais aumentaram, quando há oito meses foi detido e acusado de participar numa tentativa de emboscada contra uma caravana automóvel onde seguia o Presidente da República. Detido, foi mais tarde libertado aguardando agora a data para o julgamento por um tribunal militar.