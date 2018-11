Mundo

Deputado delfim neves eleito presidente da assembleia nacional

O deputado da Coligação PCD-MDFM-UDD, Delfim Neves, foi eleito novo presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Guilherme Octaviano, do MLSTP-PSD, ficou com as funções do 1º vice-presidente e Levy Nazaré do ADI, 2º vice-presidente, na sequência das legislativas de 7 de Outubro.

Fotografia: DR

Sucedendo no cargo ao ex-presidente José Diogo, da ADI, o novo presidente Delfim Neves obteve um total 28 votos, resultantes de 23 do MLSTP-PSD mais cinco da Coligação PCD-MDFM-UDD, ultrapassando o seu adversário Carlos Cassandra Correia do ADI que conseguiu 25 votos

da bancada do ADI, enquanto um deputado do Movimento Cidadão votou em branco e um outro esteva ausente da sala no momento da votação.