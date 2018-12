Deputados apresentam moção de censura para destituir o Presidente

As dores de cabeça dos filhos a Bolsonaro

A última semana da política brasileira foi marcada pela controvérsia em torno de Fabrício Queiroz, o assessor, motorista e segurança do senador eleito Flávio Bolsonaro, acusado de efectuar transações financeiras muito acima das suas posses, incluindo transferências para a mulher de Jair Bolsonaro, a futura Primeira-Dama Michele, e para a própria filha, que fez parte do gabinete do deputado entretanto eleito presidente. Até Flávio, considerado o mais sereno e afável dos três filhos políticos do capitão do Exército, dá dores de cabeça ao pai.