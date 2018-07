Deputados e senadores do quénia usaram fundos públicos para assistirem ao mundial

Arqui-rivais disputam pontos focados no título do Girabola

Jogo grande, independentemente do momento das equipas, o desafio Petro de Luanda-1º de Agosto, hoje às 16h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, concentra as atenções dos adeptos do futebol angolano, que esperam ver um espectáculo digno do nome, na partida de destaque da 25ª jornada do Girabola.