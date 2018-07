Mundo

Deputados recebem 40 mil dólares para comprar carros novos

Cada deputado do Sudão do Sul vai receber 40 mil dólares para comprar carro, uma decisão do Presidente Salva Kiir que está a causar a indignação da população que quase não tem dinheiro para sobreviver.

Na base das críticas da população, que tem realizado manifestações nalgumas cidades do país, está a difícil situação económica e o facto da decisão ter sido anunciada apenas uma semana depois do Parlamentoter votado a extensão do mandato presidencial até 2021. Na cidade de Juba, onde se realizaram as manifestações mais participativas, têm sido frequentes as acusações de que o Governo “comprou” os deputados para manter o Presidente no poder, usando o dinheiro doado por organizações internacionais para apoiar projectos de denvolvimento.