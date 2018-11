Mundo

Deputados trocam socos antes do início dos debates

Victor Carvalho

Dois deputados cabo-verdianos envolveram-se sexta-feira em confrontos físicos em plenas instalações da Assembleia Nacional, na cidade da Praia, tendo um deles ficado ferido e sido transportado ao hospital para receber tratamento aos ferimentos recebidos.

Pormenor de uma sessão de debates da Assembleia Nacional cabo-verdiana

Fotografia: DR

Os deputados terão entrado em confronto físico antes do início da Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, que acabou por ser suspensa.

Os deputados em causa são Emanuel Barbosa (MpD — partido que suporta o Governo) e Moisés Borges (PAICV — o maior partido da oposição), que na última sessão plenária tinham já trocado ameaças.

No seguimento da troca de socos, o deputado Emanuel Barbosa ficou ferido, tendo sido transportado ao Hospital Dr. Agostinho Neto, na capital onde recebeu tratamento médico após o que regressou a casa.

Entretanto, o Governo de Cabo Verde, através do seu porta-voz, anunciou a criação de um fundo nacional de emergência, avaliado em 2 milhões de dólares, para acautelar o seu futuro e garantir a existência de uma disponibilidade financeira imediata para fazer frente a catástrofes naturais e, ao mesmo tempo, para aumentar a capacidade operacional do país.

De acordo com o ministro, Fernando Elísio Freire, esse fundo foi aprovado numa recente reunião do Conselho de Ministros através de um decreto-lei que vai agora ser submetido ao Parlamento.

Na base da criação deste fundo de emergência, está o facto de Cabo Verde ser um país vulnerável a mudanças climáticas bruscas, com frequentes erupções vulcânicas e incêndios devastadores.

“Têm sido catástrofes que têm abalado o país e emergências que o país tem de fazer face. Para repor a normalidade, tem-se exigido um enorme esforço financeiro ao Estado de Cabo Verde e ao Orçamento do Estado e pela doação internacional”, disse o porta-voz do Governo na altura e que anunciava a criação do referido fundo de emergência.

Na ocasião, Fernando Elísio Freire sublinhou que tem havido “uma diferença substancial” entre o momento do problema e a disponibilidade financeira para o combater, sendo essa a principal explicação para a criação permanente de um fundo que será reposto à medida que for sendo utilizado.



Ajudas internacionais

Em 2017, o país foi vítima de uma das piores secas das últimas décadas, tendo na altura recebido ajuda da comunidade internacional avaliada em cerca de de 11 milhões de dólares.

Em 2016, a União Europeia decidiu aprovar um pacote de 7,5 milhões de dólares para acudir aos estragos causados pelas chuvas na ilha de Santo Antão.

De acordo com Fernando Elísio Freire, as verbas não utilizadas num ano serão acumuláveis para anos seguintes, para casos de emergência e também para aumentar a capacidade operacional.

“A criação deste fundo de emergência nacional é fundamental e estrutural para que Cabo Verde possa dar uma resposta consistente aos fenómenos naturais que têm abalado o nosso país nos últimos anos”, sustentou.

Fernando Elísio Freire adiantou que para se ter acesso ao fundo é obrigatória a declaração de situação de alerta, nos termos da lei que estabelece as bases gerais da Protecção Civil e no diploma que regula a declaração de calamidade pública.

O fundo terá um regime jurídico dos fundos autónomos e será dotado de autonomia financeira e administrativa, disse o porta-voz do Governo.

O mesmo fundo terá também um gestor executivo e dois vogais não executivos, que funcionarão sob a responsabilidade dos Ministérios das Finanças, que vai ocupar das questões financeiras, administrativas e patrimoniais, e da Administração Interna, com as questões técnicas da Protecção Civil.

De recordar que a criação de um fundo permanente especial para responder às situações de catástrofe e emergência já tinha sido defendido pelo Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, considerando que assim se poderia ter “mais previsibilidade” nas situações.