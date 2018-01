Mundo

Deputados vão analisar as negociações de paz

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse na segun­da-feira que o documento de consenso das negociações de paz com a Renamo, maior partido de oposição, vai ser submetido à Assembleia da República brevemente.

Chefe de Estado moçambicano anuncia progressos nas conversações com Afonso Dhlakama

Fotografia: Santos Pedro | Edições Novembro

“Temos a esperança de que brevemente o documento final de consensos poderá ser concluído e submetido à Assembleia da República”, disse o Chefe de Estado. Filipe Nyusi falava durante uma cerimónia de recepção do corpo diplomático acreditado em Moçambique por ocasião do novo ano no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo.

A descentralização administrativa do país e a integração dos homens do braço armado da oposição nas Forças de Defesa e Segurança são os principais pontos na agenda das negociações.

No seu discurso, o Chefe de Estado moçambicano garantiu que o pacote sobre a descentralização será acompanhado pela reestruturação das Forças de Defesa e Segurança, como forma de garantir a integração de quadros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

“Deverá correr igualmente o processo de desarmamento, desmobilização e reinserção com vista a tornar credível a cessação das hostilidades militares”, disse Filipe Nyusi, que destaca que o processo de diálogo aberto que tem vindo a adoptar com o líder da Renamo está a “devolver a confiança às partes”.

“Estes avanços resultam da consciência nacional que se gerou de que a instabilidade político-militar é diametralmente contrária ao desenvolvimento e ao bem-estar com que todos nós sonhamos”, acrescentou o Chefe de Estado moçambicano.

Além das negociações de paz, no seu discurso, Filipe Nyusi destacou a “complexidade” do ano de 2017 para Moçambique, apontando, entre os principais problemas, a suspensão do apoio pelo grupo de doadores ao Orçamento do Estado devido à descoberta de empréstimos contraídos em segredo por três empresas públicas em 2012 e 2013, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares.

“Respeitando o princípio da separação de poderes: o Governo continua a acompanhar as constatações da Procuradoria-Geral, bem como as suas propostas de acção. Continuamos a colaborar, quando somos solicitados para estabelecer a confiança junto dos nossos parceiros”, observou o Chefe de Estado moçambicano.

Nyusi disse que o seu executivo está ciente da urgência que existe para o esclarecimento das chamadas dívidas ocultas. “Nós acreditamos nas instituições moçambicanas”, concluiu o Chefe de Estado moçambicano, acrescentando que o Governo está empenhado em restabelecer a confiança com os parceiros internacionais.



Ataques armados no norte

O ministro do Interior de Mo­çambique disse à imprensa que as Forças de Defesa e Segurança estão a dar uma “resposta adequada” aos autores de ataques armados a povoações de Cabo Delgado, norte de Moçambique. “Que­ro assegurar que a resposta adequada a este tipo de ameaças está a ser dada”, declarou Jaime Basílio Monteiro.

O governante falava à margem da cerimónia de recepção do corpo diplomático acreditado em Moçambique pelo Presidente da República, no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo, por ocasião do novo ano.

Para o governante, os incidentes que foram registados após os episódios de Outubro em Mocímboa da Praia noutros dois distritos da mesma província não podem ser considerados ataques.

A distância entre os incidentes indica, segundo Monteiro, que os agressores estão a dispersar-se e que estão fragilizados, referiu o governante, que assinalou ainda o facto de ter havido assalto a estabelecimentos comerciais, supostamente em busca de mantimentos.

“O que foi acontecendo não foram ataques, foram roubos e assassinatos”, sublinhou o governante.

Os incidentes registados desde Dezembro aconteceram nos distritos de Mocímboa da Praia, Nangade e Palma e a Polícia contabilizou, no seu rescaldo, oito mortos, entre os quais, um membro da Unidade de Intervenção Rápida da Polícia moçambicana.

O embaixador norte-americano em Moçambique, Dean Pittman, disse à margem da mesma cerimónia, que os Estados Unidos (que possuem investimentos ligados ao gás natural na província) manifestaram preocupação com estes casos e disponi­bilizaram-se para ajudar co­mo puderem.