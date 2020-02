Desabamento de mina de ouro mata sete pessoas

Embarcações de pesca por licenciar desde há um ano

Um complexo industrial de pesca denominado WangFestão - KP, erguido há um ano no município do Porto Amboim, Cuanza-Sul, está impedido de iniciar operações de captura, congelação e comercialização pela morosidade no licenciamento de 21 embarcações adquiridas na Mauritânia e China.