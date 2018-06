Desarmamento da Renamo “emperra o processo de paz”

Mundo

Mundo

Victor Carvalho

O normal prosseguimento do processo de paz em Moçambique está posto em causa devido àquilo que a Frelimo diz serem os “avanços nulos” no que toca ao desarmamento da Renamo.

Presidente moçambicano Filipe Nyusi considera incontornável a desmobilização da Renamo

Filipe Nyusi, repetidamente, tem considerado que o desarmamento da Renamo, principal força da oposição, é fundamental para a manutenção da paz, referindo que o “diálogo contínuo” é um “instrumento indispensável para a estabilidade”.

Ainda esta segunda-feira, em Maputo, o Presidente da República defendeu a urgência do desarmamento, a desmobilização e reinserção social dos homens armados da Renamo.

Quando fazia uma declaração à Nação na Praça dos Heróis, na cerimónia que assinalava o 43º aniversário da independência nacional, Nyusi sublinhou que o desarmamento, desmobilização e reinserção social dos homens armados da Renamo são as “condições incontornáveis” para que um “país democrático, estável e pacífico possa sobreviver.”

Nos últimos dias, efectivamente, o Presidente Filipe Nyusi tem sentido a necessidade de multiplicar os seus apelos no sentido de a Renamo apressar-se a confirmar, na prática, os compromissos assumidos pelo falecido Afonso Dhlakama no sentido de levar por diante a sua implementação, sendo a questão do desarmamento, claramente, a mais sensível.

Neste momento, este processo parece estar paralisado por força de alguma indecisão da actual direcção da Renamo, que ainda se está a ajustar a uma nova realidade, depois de ter perdido o seu líder histórico, no passado dia 3 de Maio.

Este ajustamento, para o qual a Frelimo e o Presidente da República têm mostrado uma imensa impaciência, pode mesmo colocar em causa a data inicialmente prevista para a conclusão de todo o processo de desarmamento.

Essa data, 10 de Outubro (altura em que se realizarão as eleições autárquicas) continua a ser uma referência obrigatória para a Frelimo e o Presidente da República, mas muitos observadores já acreditam que dificilmente será cumprida.



Pressão parlamentar

Na semana passada, a Comissão Permanente da Assembleia da República anunciou que a Frelimo evocou a falta de avanços no desarmamento da Renamo para pedir ao Parlamento o adiamento da sessão extraordinária convocada para debater o pacote legislativo sobre a descentralização. A bancada do partido no poder, no seu pedido, manifestou inquietação com a ausência de progressos nas negociações em torno do desarmamento da Renamo.

António Amélia, que é também vice-presidente da AR e deputado pela Frelimo, sublinhou que a Renamo deve estar desarmada antes da realização das eleições municipais de 10 de Outubro.

Por sua vez, a Renamo considera que nada justificava o adiamento da sessão extraordinária parlamentar que devia ter aprovado um novo quadro jurídico a ser implementado nas eleições previstas para Outubro próximo. Esta sessão parlamentar tinha sido marcada para debater a harmonização do pacote legislativo autárquico com as alterações introduzidas na lei fundamental do país em Maio passado, visan-do o aprofundamento da descentralização.

Ou seja, a sessão parlamentar nada tinha a ver com o desarmamento, o que deixa perceber que a Frelimo está a condicionar toda a concertação política com a Renamo ao cumprimento daquele importante ponto da agenda do processo de paz.

A chefe da bancada da Renamo, Ivone Soares, la-mentou que a sessão parlamentar tenha sido adiada por questões militares que, segundo ela, “estão a ser debatidas em sede própria, com os termos de referência aprovados por consenso.”

Significa isto dizer que para a Renamo o Parlamento não deve ser usado como uma força de bloqueio, nem usada para pressionar negociações políticas ou militares.

O problema é que a Frelimo e o Presidente da República estão a ver os dias passar, a data das eleições autárquicas a aproximar-se a passos largos e nada a ser feito, por parte da Renamo, para cumprir a parte mais importante do processo de paz: o desarmamento militar negociado entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama.