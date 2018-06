Mundo

Descoberta valas comuns com 25 corpos

Foram descobertas no centro do Mali três valas comuns com os corpos de 25 pessoas, revelou ontem a agência France Press. Esta descoberta surge na sequência de uma série de detenções realizadas pelo Exército do país na semana passada.

Os anúncios de “neutralização de terroristas”, feitos nos últimos meses pelo Exército, têm sido contestados por organizações de defesa dos direitos humanos e por moradores locais, denunciando ambos execuções extrajudiciais.

Fonte do Ministério da Defesa, questionada pela AFP, negou as “acusações de execuções sumárias”, acrescentando que tinha sido aberta uma investigação ao caso.

Também contactado pela agência francesa de notícias, o governador da região de Mopti, afirmou que não podia fazer qualquer comentário.