Desmond Tutu hospitalizado devido a “infecção teimosa”

O antigo arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984, foi ontem hospitalizado na África do Sul, para o tratamento de uma “infecção teimosa”.

Prémio Nobel da Paz, Desmond Tutu, luta contra um cancro na próstata

Uma declaração emitida ontem, pela sua fundação, refere que o antigo arcebispo foi hospitalizado por uma condição semelhante nos últimos anos.

Desmond Tutu, que comemorou 88 anos no dia 7 de Outubro, tem manifestado abertamente determinação em vencer um cancro na próstata, que o aflige há cerca de duas décadas. O antigo arcebispo tem sido apoiante de iniciativas para o tratamento da tuberculose, que o afectou em criança.

Embora apareça poucas vezes em público, Desmond Tutu esteve presente durante a visita do príncipe britânico Harry, da sua mulher, Meghan, e do bebé do casal, Archie, à África do Sul.

Desmond Tutu, defensor dos direitos humanos e próximo de Nelson Mandela, o primeiro Presidente da África do Sul democrática, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1984, por se opôr ao regime segregacionista do apartheid abolido em 1994 naquele país.