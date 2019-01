Mundo

Detidas cinco pessoas no esquema de fraude

A Procuradoria da Justiça em Nova Iorque subiu para cinco o número de acusados no esquema de fraude, envolvendo empréstimos a empresas públicas moçambicanas realizados à margem das contas, no valor de mais de 2 mil milhões de dólares.

Fotografia: DR

Aos nomes já conhecidos de Manuel Chang, ex-ministro moçambicano das Finanças, e de três antigos banqueiros que intermediaram os empréstimos—Andrew Pearse, um antigo director do banco Credit Suisse, Surjan Singh, director no Credit Suisse Global Financing Group, e Detelina Subeva, vice-presidente deste grupo — a acusação dos procuradores nova-iorquinos estendeu-se ontem a Jean Boustani, um negociador alegadamente envolvido no esquema, avançou a Associated Press.

Manuel Chang foi detido na África do Sul no dia 29 de Dezembro, quando tentava embarcar para o Dubai, na sequência de um pedido de extradição das autoridades norte-americanas. O seu advogado indicou ontem que o ex-governante moçambicano vai contestar o pedido de extradição para os Estados Unidos.

Andrew Pearse, Surjan Singh e Detelina Subeva foram detidos ontem em Londres, também a pedido da procuradoria nova-iorquina, acabando depois por serem libertados sob caução enquanto aguardam por uma eventual extradição para os Estados Unidos. Jean Boustani havia sido detido pelas autoridades norte-americanas no aeroporto John F. Kennedy na passada quarta-feira.

De acordo com o despacho de acusação da Justiça norte-americana foram investigadas três empresas.