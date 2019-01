Mundo

Detidas nove pessoas envolvidas no ataque ao complexo de Nairobi

A polícia queniana anunciou hoje a detenção de nove pessoas relacionadas com o ataque terrorista a um complexo de luxo em Nairobi, que terá oficialmente morto 21 pessoas, embora a Cruz Vermelha local fale em 44. No rescaldo dessa mesma acção terrorista, a polícia confirmou ter abatido os cinco assaltantes, sublinhando que continua na busca de mais cúmplices.

O grupo terrorista al-Shabab reivindicou a autoria do ataque, sublinhando que outras acções irão se "realizar em breve" para punir o apoio que as autoridades quenianas têm dado às forças da Somália, onde o grupo tem as suas principais bases.

Segundo as autoridades as nove pessoas detidas são familiares dos atacantes mortos, ou elementos que de alguma forma a eles estão ligados. As investigações prosseguem, prometendo as autoridades a prestação de mais informações no início da próxima semana.