Detido o director da escola que colapsou no Quénia

O director de uma escola que colapsou esta semana no Quénia e que matou oito alunos foi hoje detido e será presente a tribunal na segunda-feira, noticiou a imprensa local, citada pela BBC.

Oito crianças morreram no desabamento da escola

Moses Wainaina, director da escola privada Precious Talent School, em Ngando, na zona ocidental de Nairobi, capital do Quénia, foi detido num momento em que as autoridades continuam a investigar o colapso que, além das mortes, feriu 64 pessoas, refere o diário queniano Standard.

O Governo ordenou o encerramento da escola, respondendo às recomendações de um grupo de trabalho que está a analisar as condições de segurança no edifício, refere, por sua vez, o jornal queniano "The Star".

De acordo com o ministro da Educação, George Magoha, citado pelo mesmo jornal, os mais de 923 alunos que estavam inscritos na escola foram distribuídos por várias instituições de ensino nas proximidades.

O responsável do Governo refere que o registo da Precious Talent School comportava a inscrição de apenas de 340 alunos, algo que a administração de Wainaina violou.

No momento da explosão que fez desabar o edifício, 800 alunos estavam nas instalações da escola.

Factores como o elevado número de inscrições, a falta de instalações físicas seguras ou sanitárias anulam o registo do estabelecimento de ensino, refere Magoha. “Estas condições não justificam a existência da escola e, portanto, é recomendada a revogação do certificado e o encerramento”, referiu Magoha.

Além da Precious Talent School, o ministro ordenou também o encerramento de outra escola, elevando para três o número de instituições de ensino suprimidas esta semana. O centro educativo cristão de Santa Catarina, em Kibera, foi encerrado na quarta feira, tendo hoje sido também revogada a licença à academia Palm, em Kangemi.