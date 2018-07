Mundo

Detido dono do dique que matou 48 pessoas

A Polícia do Quénia deteve o milionário Perry Mansukh Kansagara, proprietário do dique que se rompeu no sudoeste do país, causando pelo menos, 48 mortos, após a procuradoria ter ordenado a sua prisão sob acusação de homicídio culposo.

Kansagara foi detido juntamente com o director-geral da empresa “Patel Coffee Estates Limited”, Vinoj Jayakumar, que administrava a fazenda onde ficava a barragem e estão à disposição da Polícia em Naivasha, no sudoeste do Quénia, refere o jornal “Standard”.

Ambos enfrentam acusações de homicídio, negligência nas funções e fracasso na apresentação de um relatório de impacto ambiental.

O dique, construído pelo empresário para poder irrigar os seus campos de cultivo, rompeu-se repentinamente no dia 9 de Maio, provocando mortes, das centenas de desabrigados.

A detenção e a decisão da procuradoria acontecem após uma investigação oficial, que concluía que a construção foi feita com pessoal “não qualificado, usando equipamento da fazenda que levou a defeitos de construção e projecto.”

A procuradoria também ordenou a detenção de altos quadros regionais da Autoridade de Recursos Hídricos (Warma) e da Autoridade Nacional de Gestão do Meio Ambiental (Nema).

Numa audiência no Senado, o ministro das Águas, Simon Chelugui, afirmou que a barragem era ilegal. Em Maio, o dono do dique atribuiu a tragédia às fortes chuvas que danificaram as paredes do reservatório em Solai, no condado de Nakuru.