Mundo

Detido responsável de uma rede para tráfico de migrantes

O Governo tunisino anunciou no domingo a captura do principal organizador de uma operação de tráfico de migrantes que causou pelo menos 87 mortos, no princípio do mês em curso.

O Ministério da Defesa tunisino assinalou que o homem foi detido juntamente com uma outra pessoa descrita como “sócio comercial”, um militar, quando tentava abandonar um automóvel na localidade de Kerkema, na costa sudeste do país.

O Governo concluiu que ambos são responsáveis pela tragédia, ocorrida nas costas da localidade, onde se afogaram 87 pessoas, quando a sua embarcação se afundou.

A catástrofe provocou a demissão do ministro do Interior, Lotfi Brahem, e de dez oficiais dos serviços de segurança, por não terem conseguido deter a tempo a embarcação na qual viajavam 180 imigrantes.

Desde então, as forças de segurança tomaram medidas enérgicas contra a entrada de pessoas em várias partes da Tunísia.

O país do Norte de África é utilizado cada vez mais por traficantes como uma plataforma para os migrantes que se dirigem para a Europa, sobretudo desde que os guardas que trabalham na costa da vizinha Líbia intensificaram o controlo sobre o tráfico.