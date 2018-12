Detidos os autores do assassinato de duas turistas escandinavas

D’Agosto perde pontos na deslocação a Calulo

As formações do Recreativo do Libolo e do 1º de Agosto empataram (0-0)ontem, no Estádio Municipal de Calulo, no jogo mais aguardado da sétima jornada do Girabola 2018/19, com o tricampeão nacional a registar o segundo empate seguido no campeonato, mas continua na liderança da prova, com 15 pontos.