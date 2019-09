Dez pessoas morrem num comício

Acima de 15 mil famílias com mais água potável

Armando Sapalo | Dundo Cerca de quinze mil famílias de dez bairros da zona periférica e periurbana da cidade do Dundo, na Lunda-Norte, vão contar com mais água potável, com a entrada em funcionamento de novos sistemas de captação e distribuição, no âmbito do projecto de desenvolvimento institucional do sector (PDISA).