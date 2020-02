Mundo

Dezenas de civis mortos na região anglófona nos Camarões

Homens armados mataram, domingo, 22 civis, dos quais 14 crianças, numa região anglófona dos Camarões (Noroeste), disse, hoje, uma fonte das Nações Unidas (ONU), citada pela AFP.

Fotografia: DR

A oposição e as ONG locais atribuem o acto às forças governamentais, que há três anos combatem os grupos armados secessionistas anglófonos, uma informação desmentida pelo porta-voz do Exército camaronês.

Segundo James Nunan, chefe do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), entre os mortos estão onze adolescentes de sexo feminino, nove adultos e menores de cinco anos.

Há três anos que as forças governamentais procuram repôr a estabilidade na região, dominada pelos grupos secessionistas.