Dezoito detidos durante protestos depois da morte de jornalista imolado

Dezoito pessoas foram detidas durante os protestos na Tunísia motivados pela morte de um jornalista que se imolou contra as difíceis condições de vida em Kasserine, centro-oeste do país, disse fonte governamental.

Fotografia: DR

O porta-voz do Ministério do Interior tunisino, Sofiane Zaag, disse que 13 pessoas foram detidas na cidade de Kasserine e outras cinco em Tebourba, perto de Tunis. Os protestos degeneraram em confrontos com a Polícia em várias regiões do país nos últimos dois dias, depois de o jornalista Abdel Razzaq Zorqui ter divulgado um vídeo na Internet, antes de se imolar em Kasserine. No vídeo, o jornalista de 32 anos, operador de câmara num canal privado de televisão, descrevia o seu desespero com o incumprimento das promessas nascidas da “Primavera Árabe” de 2011 e apelava para uma revolta.

Abdel Razzaq Zorqui, que morreu na segunda-feira no hospital para onde foi levado depois de se imolar numa praça da cidade, criticava o desemprego e a degradação da situação económica em Kasserine, uma das regiões pobres.