Dhlakama ameaça abandonar diálogo

O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, ameaçou interromper o diálogo político com o Governo, devido à alegadas fraudes cometidas pela Frelimo, partido no poder, na segunda volta da eleição intercalar que teve lugar na quarta-feira, na cidade de Nampula, capital da província com o mesmo nome, na região norte de Moçambique.

Em entrevista telefónica à estação de televisão privada STV, Afonso Dhlakama acusou a Frelimo de transportar apoiantes de todas as regiões do país para votarem nas eleições intercalares em Nampula. A Frelimo, na voz do seu secretário provincial, negou as acusações e considerou tais declarações de intimidatórias e flagrante ilícito eleitoral.