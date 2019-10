Diamantes confiscados no Quénia podem afectar relações

Selecção de Futsal aprimora detalhes tácticos na Cidadela

As correcções do sistema de jogo dominaram ontem a sessão de treinos da Selecção Nacional de Futsal sénior masculina, no âmbito da preparação para o desafio com a similar da Zâmbia, a 23 do corrente, na cidade de Lusaka, referente à primeira mão da eliminatória de apuramento à fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN), a decorrer em Abril de 2020, em Laâyounne, Marrocos.