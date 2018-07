Mundo

Diminui número de migrantes abandonados no deserto do Sahara

A Argélia acabou com a maioria das expulsões de migrantes abandonados no deserto do Sahara, após a condenação da comunidade internacional e o despedimento de dois oficiais de segurança, anunciou a Organização Internacional das Migrações (OIM).

Fotografia: DR

Segundo fontes oficiais da OIM citadas pela Associated Press, as expulsões de milhares de migrantes, incluindo crianças e mulheres grávidas, diminuiu fortemente desde que a agência norte-americana noticiou as histórias dos sobreviventes que foram obrigados a caminhar 15 quilómetros no deserto sem água nem comida.

Segundo a reportagem divulgada em finais de Junho, as expulsões da Argélia aumentaram desde Outubro do ano passado, após a União Europeia (UE) ter intensificado a pressão sobre os países do norte de África para desviar os migrantes que se dirigiam para a Europa.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número de pessoas que chegou ao Níger a pé aumentou desde Maio de 2017, quando 135 pessoas foram abandonadas no deserto.

A Organização Internacional das Migrações estima que um total de 11.276 homens, mulheres e crianças africanas sobreviveram

à caminhada desde 2017 e que 30 mil morreram no deserto do Sahara desde 2014.