Mundo

Diplomacia aposta forte nas parcerias especiais

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, considerou ontem que a diplomacia do país está “numa fase de viragem”, em que os principais eixos são aprofundar a parceria especial com a União Europeia e consolidar as relações com os Estados Unidos.

Luís Filipe Tavares disse ainda que a “diplomacia económica é um eixo estratégico da acção do Governo”, que vai também dar atenção às relações com a China, Brasil, Médio Oriente, em particular Israel, e continuar a aprofundar a integração regional.

“O momento é este, temos que, com coragem e ousadia, mudar substancialmente a política externa de Cabo Verde para adaptar à nossa realidade mundial, que está em mutação constante, sempre defendendo os interesses do nosso país”, traçou o chefe da diplomacia cabo-verdiana. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades falava ontem aos jornalistas, na cidade da Praia, antes do início de uma reunião com os chefes das missões diplomáticas e dos postos consulares cabo-verdianos.

“Estamos num momento decisivo para mudarmos o nosso país e a política externa tem um contributo a dar muito importante nessa viragem que Cabo Verde vai tomar nos próximos anos”, prosseguiu Luís Filipe Tavares.

O ministro disse que essa viragem será em termos de questões de segurança e defesa, com a parceria estratégica com os Estados Unidos e com a União Europeia, que considera ser uma “âncora económica” para Cabo Verde.

“Vamos continuar a trabalhar para aprofundarmos a parceria especial com a EU e com os EUA. Vamos dar instruções muito claras sobre as perspectivas até 2020 e acredito que os diplomatas estão a perceber que estamos num momento de viragem”, afirmou o governante.