Dirigente da oposição assassinado perto da residência no Burkina Fasu

A Nova Aliança do Burkina Faso (NAFA, oposição), partido do general Djibril Bassolé, anunciou hoje o assassinato do secretário-geral da secção provincial do partido na província de Oudalan e ex-conselheiro municipal do distrito de Gorom Gorom, no norte do país.

Segundo o partido, citado pela AFP, o antigo conselheiro municipal foi assassinado por indivíduos armados não identificados, na sua casa.

Os ataques contra responsáveis de associações da sociedade civil, de partidos políticos e chefes consuetudinários e religiosos são frequentes nas regiões do Sahel e do norte de Burkina Faso.

A situação de segurança deste país da África Ocidental degrada-se a cada dia com ataques, que já fizeram mais de 500 mortos e milhares de deslocados, a braços com uma crise humanitária.