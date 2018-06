Mundo

Dissidentes do PAIGC criam movimento

Dissidentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) anunciaram a criação do Movimento para a Alternância Democrática (MAD) com o qual prometem ir às eleições coligados com outras formações políticas.

O movimento é integrado pelo grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC e seus apoiantes. Braima Camará, coordenador do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, defendeu que o MAD está aberto a coligações “com toda a gente” e elegeu o Partido da Renovação Social (PRS) como possível parceiro para as eleições legislativas marcadas para 18 de Novembro.