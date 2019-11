Divergências sobre política de reformas geram protestos

Empresários crentes na melhoria do ambiente de negócios no país

As reformas implementadas pelo Executivo no domínio da Economia criam expectativas positivas no seio dos empresários dos ramos da Construção Civil, Arquitectura, Decoração de Interiores e Imobiliário, afirmaram representantes de empresas que, de 13 a 16 deste mês, participaram na feira Projekta e no Salão Imobiliário de Angola, realizados em simultâneo na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, em Viana.