Doentes fogem do centro de tratamento do ébola

Ministério da Saúde da RDC anunciou ontem que 24 pacientes que estavam num centro de tratamento contra o vírus ébola, em Beni, fugiram das instalações.

Fotografia: DR

De acordo com as agências noticiosas, o centro foi atacado por pessoas que protestavam contra o adiamento das eleições presidenciais em algumas regiões do país.

A porta-voz do ministro, Jessica Ilunga, afirmou que os testes feitos a 17 dos 24 pacientes tinham dado re-sultados negativos para o ébola. Acrescentou que dos doentes que tinham fugido três regressaram ao centro.

O Ministério da Saúde está em contacto com 17 pacientes para os convencer a voltarem ao centro e tem as moradas e os números de telefone dos restantes quatro.

O número de mortos por contaminação do ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da RDC, desde 1 de Agosto, aumentou para 354.

O Ministério da Saúde indicou que as localidades de Beni, Mabalako, Katwa e Kalunguta, na província de Kivu Norte, e Mandima, em Ituri, são as que mais mortes registaram desde que foi declarada a epidemia.

Comparativamente aos dados de 18 de Dezembro, da Organização Mundial de Saúde (OMS), morreram mais 29 pessoas até à passada segunda-feira. Os registos de casos de contaminação por ébola - a grande maioria de casos confirmados laboratorialmente-aumentaram igualmente, de 539 em 18 de Dezembro para 583 até segunda-feira.