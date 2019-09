Mundo

Dois candidatos vão a uma segunda volta

O controverso jurista Kaïes Said, afirmou ontem, que está na “pole position” para vencer as presidenciais na Tunísia, citando dados de uma sondagem feita à boca das urnas no domingo. Por outro lado, o magnata da comunicação social Nabil Karoui, que está em prisão preventiva por alegada corrupção, também diz que vai à segunda volta.

O candidato Kaies Said continua confiante na vitória

Said, que é contra a homossexualidade e defende a pena de morte, terá conseguido 19,5 por cento dos votos, segundo o jornal “El País”. Karoui terá ficado com cerca de 15 por cento dos votos dos eleitores tunisinos.

A segunda ronda de votações acontece a 13 de Outubro. Fora dela já está Abdel Fatah Mouro, presidente interino do Parlamento e fundador do partido islâmico conservador “Ennahda”. O actual Primeiro-Ministro da Tunísia, Youssef Chahed, também concorreu para Presidente, mas um aumento do custo de vida no país e uma economia fraca prejudicaram a sua popularidade. Ainda segundo a “France 24”, Chaded tem sido acusado de estar por detrás da prisão de Karoui, devido a motivos políticos.

No domingo, afluíram às urnas mais de sete milhões de tunisinos, nas segundas eleições presidenciais livres desde 2011, ano em que caiu a ditadura de Zinedin el Abedin Ben Ali. Ainda no domingo, enquanto os tunisinos votavam, o filho do ex- Presidente Béji Essebsi, anunciava, através das redes sociais, a morte da mãe, Chadlia.

Chadlia, tinha recebido em Julho numerosos chefes de Estado, que se deslocaram para homenagear o marido, que faleceu com 92 anos e que foi o primeiro Presidente democraticamente eleito por sufrágio universal na Tunísia. Com 83 anos de idade, Chadlia aparecia raramente em público, ao contrário das primeiras damas da Tunísia pós-independência (Março de 1956), Wassila Bourguiba et Leïla Ben Ali.