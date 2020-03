Dois opositores de Alpha Condé detidos aguardam julgamento

1º de Agosto leva clássico ao pavilhão da Cidadela

As emoções do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol regressam terça-feira, com a disputa de quatro partidas, onde o destaque recai para o clássico entre 1º de Agosto e Petro de Luanda, agendado para as 18h00, no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela, referente à quarta jornada da última volta.