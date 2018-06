Mundo

Dois detidos por tentarem matar o primeiro-ministro

Um deputado da oposição e um militar foram detidos esta quinta-feira pelas forças de defesa e segurança são-tomenses por alegada "tentativa de subversão da ordem constitucional através do assassinato do primeiro-ministro" Patrice Trovoada, anunciou hoje o executivo em comunicado.

Fotografia: DR

O parlamentar integra as listas do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e o militar é um sargento da Forças Armadas, segundo o ministro da Defesa e da Administração Interna, Arlindo Ramos, que leu o comunicado.

\"As forças de defesa e segurança do Estado desmantelaram uma tentativa de subversão da ordem constitucional através do assassinato premeditado do primeiro-ministro e chefe do governo, Patrice Trovoada, e orientaram a detenção dos principais protagonistas\", anunciou o governante.

Segundo Arlindo Ramos, os dois detidos foram identificados como sendo Gaudêncio Costa, antigo ministro da Agricultura e deputado do principal partido da oposição, e Ajax Managem, sargento das Forças Armadas.

\"Os elementos recolhidos até então pelos serviços revelam para além da premeditação, uma forte determinação na execução dos seus desígnios, cumplicidade nacionais e estrangeiras, cabendo agora ao Ministério Público e a Polícia Judiciária esclarecer\", acrescentou Arlindo Ramos.

No comunicado sublinha-se ainda que \"as investigações continuam de modo a trazer para a Justiça todos os implicados\" e que \"face a esta situação as forças de defesa e de segurança encontram-se de prevenção na defesa da legalidade, da Constituição e do Estado de Direito\". O executivo garante que \"o país está calmo, sob controlo do governo da República, devendo todos prestar a sua colaboração para preservação da paz e tranquilidade\".

A \"tentativa de subversão da ordem constitucional\" acontece 48 horas depois do Presidente da República, Evaristo Carvalho, concluir uma visita de duas semanas aos quartéis das Forças Armadas e de defesa e segurança do país.