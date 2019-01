Mundo

Dois polícias mortos na cidade de Bambari

Victor Carvalho

A cidade de Bambari voltou ontem de manhã a ser palco da violência que está a aumentar de modo preocupante na República Centro Africana (RCA), havendo a registar a morte de dois agentes da Polícia.

O conflito na RCA já causou milhares de refugiados

Fotografia: dr

Os confrontos aconteceram um dia depois da capital do país, Bangui, ter sido cenário de confrontos que provocaram seis vítimas mortais.

Em Bambari, para lá da morte dos dois polícias, há o registo de que 30 feridos graves receberam tratamento no hospital daquela localidade no centro do país, de acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras.

Para fazer face ao incremento da violência, a missão local das Nações Unidas MINUSCA, tinha enviado há uma semana elementos para o centro de Bambari, segundo recordou o porta-voz, Vladimir Monteiro, citado pelas agências de notícias internacionais.

A cidade de Bambari deveria acolher no fim-de-semana a Jornada Mundial da Alimentação, com a participação do Presidente Faustin-Archange Touadéra. Porém, face a esta instabilidade a actividade foi adiada para data a designar.

Um outro problema que permanece de pé tem a ver com a escassez de recursos para fazer frente à questão da ajuda humanitária.

O escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários, OCHA, estimou recentemente que são necessários 430,7 milhões de dólares norte-americanos para assistência de emergência na RCA.

Segundo a organização, o número de pessoas a precisar neste momento de assistência e protecção cresceu 16 por cento em 2018, face ao ano anterior, passando de 2,5 milhões para 2,9 milhões, dos quais 1,9 milhões requerem uma ajuda “imediata e urgente”.

Para tentar minimizar o problema, o Governo e as Nações Unidas lançaram esta semana o Plano de Resposta Humanitária para 2019, que visa apoiar 1,7 milhões de pessoas em situação “extremamente vulnerável” e que está orçamentado em 379,2 milhões de dólares.



Saída para a crise

Entretanto, representantes de várias organizações estiveram esta semana em Bangui para relançar os esforços da comunidade internacional no sentido de alcançar uma “paz duradoura” no país.

A delegação de alto nível, encabeçada pelo subsecretário-geral para as Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas, Jean-Pierre Lacroix, integrava ainda o comissário da União Africana para a Paz e Segurança, Smail Chergui, o secretário-geral da Comunidade Económica de Estados da África Central, Adolphe Nahayo, e os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países daquela sub-região africana.

Durante a curta permanência em Bangui, a delegação foi recebida pelo Presidente Faustin Archange Touadéra e pelo presidente da Assembleia Nacional, mantendo ainda encontros com membros do Governo, personalidades do panorama político centro-africano e parceiros internacionais.

A visita aconteceu mais de três meses depois da última reunião sobre o país na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, co-presidida por Touadéra, pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e pelo presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat.

O conflito neste país, com uma população de 4,6 milhões de pessoas, já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados, colocando 2,5 milhões de cidadãos a necessitarem de ajuda humanitária.

O Governo do Presidente Touadéra, um antigo Primeiro-Ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla actualmente cerca de um quinto do total do território nacional.