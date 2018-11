Mundo

Dois terços das cidades correm riscos climáticos

Dois terços das cidades africanas estão ameaçadas pelas mudanças climáticas, com destaque para Bangui (RCA), Monróvia (Libéria) e Mbuji-Mayi (RDC), indica um relatório publicado pelo Gabinete de consultores Verisk Maplecroft.

Fotografia: DR

De acordo com o documento, a ameaça deve-se essencialmente ao aumento da população e à insuficiência de infra-estruturas.

Para 2018, o índice de vulnerabilidade para avaliar os efeitos da mudança climática utilizou cinquenta dados existentes, que vão dos factores económicos às projecções demográficas.

O relatório avalia a capacidade de resistência aos choques climáticos, considerando que isso é o que faz com que as cidades africanas corram mais riscos em relação ao resto do mundo, comentou Niall Smith, analista de Verisk Maplecroft.

Oito cidades africanas constam das dez com mais riscos, entre as quais Kinshasa, onde os 13,2 milhões de habitantes já têm sido regularmente vítimas de inundações.

Com o aumento da população, estimada em 26,7 milhões até 2035, as perturbações ligadas aos eventos meteorológicos correm o risco de aumentar.