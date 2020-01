Mundo

Domingos Simões Pereira pede recontagem dos votos

O advogado Carlos Pinto Pereira, que representa Domingos Simões Pereira, afirmou, hoje, que cerca de 110 mil votos foram manipulados e só uma recontagem poderá determinar quem realmente venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau.

Falando em nome do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que suportou a candidatura de Domingos Simões Pereira e de acordo com a Lusa, o advogado esclareceu que não se está a pedir a anulação das eleições “como dizem os outros”, mas ” a descoberta da verdade eleitoral”.

Por discordar com os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e que dão Umaro Embaló como o vencedor da segunda volta das presidenciais guineense, o colectivo de advogados que representam o PAIGC interpôs um recurso ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça, que na Guiné-Bissau tem também as competências de tribunal eleitoral.

Carlos Pinto Pereira frisou que a candidatura de Simões Pereira não podia reclamar nas mesas de assembleia de votos, na Comissão Regional de Eleições ou na CNE, conforme manda a lei eleitoral, porque, disse, “as anomalias só foram detectadas depois”.

Para o advogado só uma peritagem poderá esclarecer as suspeitas de intrusão no sistema de dados da CNE e a recontagem de votos dissipar dúvidas sobre os números angariados nas urnas pelos dois candidatos à segunda volta de 29 de Dezembro.

“A peritagem é uma coisa que se pode fazer em 24 horas e a recontagem de votos à frente de toda gente”, sublinhou Carlos Pinto Pereira, para quem os resultados eleitorais foram alterados, com base na alegada manipulação ao banco de dados da CNE.

“Tivemos informações, que conseguimos provar ao tribunal, que cerca de 110 mil votos foram manipulados. Alguém violou o sistema informático da CNE”, observou Carlos Pinto Pereira, que, em resposta à Lusa, esclareceu que há suspeitas em como aqueles votos teriam sido subtraídos a Domingos Simões Pereira.



Presidente da CNE refuta acusações

O presidente da CNE, José Pedro Sambú, refutou, quinta-feira, as acusações da mandatária da candidatura de Domingos Simões Pereira às presidenciais na Guiné-Bissau dizendo que elas são falsas e que só visam “lançar poeira para confundir”.

“É falso e desprovido de qualquer fundamento. A meu ver essa leitura da mandatária da candidatura de Domingos Simões Pereira é para lançar poeira e confundir tudo e todos”, afirmou à Lusa José Pedro Sambú.

A mandatária da candidatura de Domingos Simões Pereira às eleições presidenciais da Guiné-Bissau afirmou, na quarta-feira à noite, que o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) foi coagido por militares a forjar números e a “ignorar a soberania popular”.

O candidato às eleições presidenciais PAIGC e presidente do partido, Domingos Simões Pereira, pediu, no final da semana passada, a impugnação dos resultados da segunda volta das presidenciais, que deram a vitória ao candidato Umaro Embaló.

Na carta, Ester Fernandes referiu que as provas apresentadas pelo PAIGC “abundam” e que a “alteração dos números foi construída com base na tentativa de ludibriar observadores nacionais e internacionais”.

“O nosso sistema é tão transparente que não permite esconder nada. Aliás, o presidente da CNE (Comissão Nacional de Eleições) não tem o monopólio de tudo”, disse José Pedro Sambú, salientando que a plenária daquele órgão inclui representações das candidaturas envolvidas no processo eleitoral e do Ministério Público.

Nas declarações à Lusa, o presidente da CNE disse que o apuramento regional faz-se a partir da compilação dos dados de todas as mesas de assembleia correspondentes aos círculos da região.

“A partir do apuramento regional é que a CNE faz a compilação nacional, baseando-se nos dados de apuramento regional fiscalizado pelo Ministério Público. Portanto, se houver alguma tentativa de alteração as partes envolvidas estarão atentas e vão constatar isso”, afirmou.

O presidente da CNE explicou também que a compilação nacional é feita com a aprovação dos representantes dos candidatos e só depois são anunciados os resultados. Questionado pela Lusa sobre a posição do PAIGC, José Pedro Sambú disse que não está a assumir uma “atitude de 'fair play', de saber perder”. O presidente da CNE afirmou, também, que é preciso confiar nas instituições do Estado e aguarda pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que deverá ser anunciada na a qualquer altura.